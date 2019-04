vor 3 Min.

Abitur in Friedberg: „Nervenstärke ist das A und O“

Am Dienstag starten in Bayern die Abiturprüfungen mit dem fach deutsch. Am Gymnasium Friedberg machen 104 Schüler ihren Abschluss.

Heute starten die Abiturprüfungen in Bayern. Als erstes steht Deutsch auf dem Programm. Die Leiterin des Friedberger Gymnasiums gibt Tipps für den Abschluss.

Von Tom Trilges

104 sehr nervöse junge Männer und Frauen dürften am Vormittag im Friedberger Gymnasium sitzen. So viele Abiturienten machen in diesem Jahr bestenfalls ihren Abschluss an der Schule und schreiben am Dienstag ihre Prüfungen im Fach Deutsch.

Abitur am Friedberger Gymnasium: Mit Ruhe zum Erfolg

Aus Sicht von Schulleiterin Ute Multrus entscheiden vor allem Ruhe und Konzentration über den Erfolg: „Wer den höchsten Abschluss im deutschen Schulwesen anstrebt, muss nervenstark sein. Das gehört einfach dazu“, sagt Multrus.

Häufig würden Schüler, die besonders nervös sind, die Aufgabenstellungen nicht richtig lesen und dadurch Fehler machen. „Außerdem ist es total wichtig, ausgeschlafen zu den Prüfungen zu gehen“, so Multrus. Die ganze Nacht durchzulernen, sei kein Erfolgsrezept beim Abitur.

Bis Ende Mai müssen Abiturienten in Bayern Prüfungen machen

Rund einen Monat dauert die Prüfungsphase an den Gymnasien. Am Freitag steht Mathematik auf dem Plan, am 8. Mai dann das dritte schriftliche Prüfungsfach – Schüler, die Französisch, Griechisch oder Latein im Abitur machen, schreiben am 10., 14. beziehungsweise 15. Mai ihren Abschluss in diesen Fächern. Zuletzt folgen die mündlichen Prüfungen vom 20. bis zum 31. Mai.

Keine besonders schwierigen Schulfächer im Abitur?

Schulleiterin Multrus hält nichts davon, bestimmte Fächer als schwierig oder leicht abzustempeln: „Jeder hat unterschiedliche Begabungen. Der eine schreibt tolle Aufsätze, dem anderen liegt Mathe besser. Das ist sehr subjektiv und individuell.“ Die Aufgaben werden aus ihrer Sicht so fair wie möglich gestellt. Freilich gebe es immer wieder Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Grundsätzliche Abstufungen in der Schwierigkeit sieht Multrus jedoch nicht.

Friedberger Schulleiterin: Abitur mit G8 kein Problem

Auch die verkürzte Schulzeit durch G8 hält Multrus für kein generelles Problem: „Wir hatten nie so viele Abiturienten mit einem Einser-Schnitt wie in den G8-Jahrgängen.“ Es gebe Schüler, die sogar bis kurz vor den Prüfungen ihren Hobbies nachgingen und dennoch gute Ergebnisse erzielen.

„Es kommt auf den Einzelnen an“, meint Multrus. Es habe die Wiedereinführung von G9 ab 2025 nicht zwingend gebraucht, jetzt erhoffe sie sich aber vor allem Kontinuität mit der getroffenen Regelung, so Multrus.

Abiturienten in Friedberg: Lernen bis zum letzten Tag

Die Schüler des Gymnasiums Friedberg seien bestens vorbereitet für ihren Abschluss. „In den Ferien haben sich viele mit ihren Lehrern zusammengesetzt und sind alles noch einmal durchgegangen.“ Bis zum gestrigen Montag habe es Vorbereitungstreffen gegeben, Schüler und Lehrer hätten sich sehr engagiert gezeigt. „Deshalb bin ich auch optimistisch, dass es ein richtig guter Jahrgang wird“, sagt Multrus.

Jetzt bleibe zu hoffen, dass alle 104 Schüler des Friedberger Abiturjahrgangs gesund durch die Prüfungsphase kommen. „Und selbst wenn irgendetwas sein sollte, finden wir ganz sicher eine Lösung“, sagt Multrus. „Ich wünsche viel Glück und Erfolg, damit ich allen am 28. Juni ihre Abiturzeugnisse überreichen kann.“

Themen Folgen