vor 37 Min.

Abiturienten starten mit Bestnoten ins Leben

Doch auch die nötige Herzensbildung hofft die Leiterin des Friedberger Gymnasiums ihren 98 Absolventen mit auf den Weg gegeben zu haben. Moritz Wildenauer schafft den Traumschnitt von 1,0.

Von Manuela Rieger

Für die 98 Absolventen des Friedberger Gymnasiums geht ein Lebensabschnitt zu Ende. 15 von ihnen wurden für hervorragende Leistungen ganz besonders geehrt. Und sogar im Fach Mathematik, in der die anspruchsvolle Prüfung heuer für Diskussionen sorgte, haben in Friedberg 15 Schüler das Bestergebnis von 15 Punkten geschafft.

Die Verabschiedungsfeier für die Friedberger Abiturienten eröffnete Schulleiterin Ute Multrus, die mit einem Gedicht des Denkers und Dichters Johann Wolfgang von Goethe demonstrierte, wie zeitlos gültig dessen Aussagen zum Werdegang menschlicher Entwicklung sind. Aus „Willkommen und Abschied“ zitierte Multrus jugendliches Vorandrängen und verglich den Übertritt ans Gymnasium mit der Bewältigung eines Riesen. Alles brauche seine Zeit und der Reifeprozess dauere lebenslang. Mit der gewonnenen Herzensbildung könne man sich nach der Etappe Abitur getrost auf den weiteren Weg begeben.

Landrat wünscht Friedbergs Abiturienten Durchhaltevermögen

Gekonnt kurzweilig sprach Landrat Klaus Metzger, der für die Absolventen hoffte, dass ihnen ihr gutes Durchhaltevermögen erhalten bleibt. Peter Tomaschko wünschte den Abiturienten viele interessante Begegnungen und hoffte, dass jeder seinen Weg der Entscheidungen mit Bedacht wählt. Bürgermeister Roland Eichmann gratulierte den 98 Absolventen zu ihren tollen Ergebnissen, denn 15 haben eine Eins vor dem Komma stehen. Den ehemaligen Schülern riet der Bürgermeister neugierig zu bleiben und ist sich sicher, dass heute kein Lebenslauf geradlinig verläuft.

Fred Schalk vom Elternbeirat wusste nicht recht, wie er der Genderfrage gerecht wird und brachte gekonnt so manches durcheinander: der, die oder das? Nach dem Abitur folge eine Neuorientierung, die im Kontext globaler Herausforderungen Risiken und Chancen bringe. Eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet sich den Abiturienten – Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalt oder Freiwilliges Soziales Jahr.

Schüler des Friedberger Gymnasiums bedanken sich bei ihren Lehrern

Die Verabschiedung war auch für die Absolventen ein Anlass zum Nachdenken. Die Schülersprecher ließen die vergangenen Jahre Revue passieren. Und vergaßen dabei nicht, sich vor allem auch bei den Lehrern zu bedanken – für Geduld, ein offenes Ohr, Humor und „dass sie auch Mal zwei Augen zugedrückt haben“, erklärten die beiden Schülersprecherinnen Amelia Juppe und Christine Sechser.

Die Bücher wegwerfen oder behalten? Amelia Juppe links und Christina Sechser konnten sich nicht entscheiden. Bild: Manuela Rieger

„Durch euch sind die meisten von uns groß geworden, jetzt können wir alleine weiterleben.“ Der Grundtenor war positiv, Stolz auf das eigene Engagement erkennbar. „Einsatz zeigten wir an vielen Stellen. So mag sich mancher fragen, was aus dem Kolleg ohne uns wird.“ Einige Formulierungen sorgten für Heiterkeit. Musikalisch gekonnt umrahmt wurde die Feier von Musikern aus der Big-Band, die sich durch das Abitur um acht Schüler reduziert.

Vor der Zeugnisübergabe durch die Schulleiterin und die Kollegstufenbetreuerin Annette Worm, wurden noch etliche Schüler für hervorragende Seminararbeiten ausgezeichnet. Und manch einer der Besten bekam einen Abiturpreis, etwa Sarah Reith in Mathe, oder wurde Ehrenmitglied in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Den Traumschnitt von 1,0 schaffte Moritz Wildenauer, der außerdem den Preis für die besten Lateinkenntnisse erhielt.