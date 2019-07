vor 14 Min.

Abiturientin aus Merching geht für ein Jahr nach Vietnam

Katharina Ickert möchte im August für ein Jahr nach Vietnam gehen und dort ein soziales Projekt unterstützen. Reiselustig ist die 19-Jährige schon länger: Dieses Foto entstand im August 2018 bei einem Urlaub auf Sri Lanka. So lange wie ab kommendem Monat war Katharina Ickert aber noch nie von ihrem zu Hause in Merching weg.

Die Abiturientin Katharina Ickert hat für ihr erstes Jahr nach der Schule schon einen Plan: Sie geht weit weg nach Vietnam und unterstützt dort ein soziales Projekt.

Von Alexandra Siebert

Die 19-Jährige Katharina Ickert aus Merching geht nach ihrem Abitur ab August für ein Jahr nach Vietnam, genauer gesagt in die Provinz Hòa Bình im Norden des Landes. Dort unterstützt sie ein soziales Projekt der Organisation Experiment e.V. Im Interview erzählt Katharina über die Vorbereitungen, ihre Pläne für den Aufenthalt und warum sie sich für das weit entfernte Land entschieden hat.

Merchingerin wollte nach Abitur unbedingt nach Asien

Du hast seit diesem Frühjahr endlich deine Schulzeit hinter dir und das Abitur geschafft. Wie geht es jetzt weiter?

Katharina Ickert: Schon im Oktober hab ich mich auf ein soziales Projekt in Vietnam beworben und dort wurde ich jetzt angenommen. Ich war schon auf einem einwöchigen Vorbereitungsseminar und am 23. August fliege ich. Ab dann bin ich ein Jahr in Asien.

Warum ist es ausgerechnet Vietnam geworden?

Ickert: Ich wollte unbedingt nach Asien. Auf der Weltwärts-Plattform habe ich mich dann schlau gemacht. Die Plattform nimmt viele Organisationen auf und dort war Experiment e.V. oft vertreten. Anschließend hab ich auf deren Internetseite recherchiert und in Asien haben sie die Länder Indien und Vietnam angeboten. Letztlich ist es dann Vietnam geworden, denn dort war ich schon vor vielen Jahren einmal, aber kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern.

8000 Euro braucht 19-jährige aus Merching für Vietnam

Wie sieht es mit der Planung aus – vor allem mit der Finanzierung?

Ickert: Ja, das Finanzielle ist so eine Sache. Das Projekt kostet rund 8000 Euro. 75 Prozent steuert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei. Die restlichen 25 Prozent muss ich selber finanzieren. Dafür kann ich einen Förderkreis aufbauen, Firmen anschreiben oder eigene Ersparnisse verwenden. In Vietnam werde ich monatlich mit 100 Euro Taschengeld unterstützt, mir wird dort eine Wohnung zur Verfügung gestellt und ich bekomme Verpflegung. Die Flüge bekomme ich auch finanziert, jedoch muss ich das Visum selbst bezahlen. Da Experiment e.V. eine gemeinnützige Organisation und nicht gewinnorientiert ist, muss ich für gewisse Sachen selber aufkommen, damit der Verein weiterhin bestehen kann.

Was hast du schon alles für den Aufenthalt geplant?

Ickert: Ich bin Teil eines Projekts in einer Schule für 16- bis 18-jährige Schüler. Dort werde ich Englisch unterrichten und den Lehrern beim Gestalten des Unterrichts helfen. Zudem kann ich Freizeitangebote für die Schüler organisieren. Was genau auf mich zukommt, erfahre ich erst vor Ort. Herumreisen kann ich, wenn die Schüler Ferien haben oder an Wochenenden.

Vietnamesisch lernt die Abiturientin vor Ort

Wie stellst du dir das vor, ganz allein auf dich gestellt zu sein?

Ickert: Ganz allein bin ich ja nicht. Mit mir nehmen noch sieben weitere Jugendliche an dem Projekt teil. Außerdem habe ich in Vietnam Ansprechpartner, wie zum Beispiel die Lehrer in der Schule oder Mitarbeiter von Experiment e.V.

Die Sprachbarriere könnte ein Problem sein. Kannst du Vietnamesisch oder hast du vor es zu lernen?

Ickert: Ich kann überhaupt kein Vietnamesisch. In den ersten fünf Tagen habe ich dort ein Vorbereitungsseminar, in dem ich einen Crashkurs mit allen Basics bekommen. Alles, was darüber hinaus geht, muss ich mir selbst aneignen.

Vietnam ist ein eher exotisches Reiseziel. Bist du schon öfter gereist oder hattest du schon längere Auslandsaufenthalte?

Ickert: Ja klar, Reisen ist meine Leidenschaft. Mit meinen Eltern war ich schon oft in Asien im Urlaub, vor vielen Jahren waren wir in Vietnam. Weil wir schon oft in Südostasien unterwegs waren, weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Einen langen Auslandsaufenthalt, also einen Austausch oder Ähnliches, hatte ich noch nicht. Ein Mal war ich mit der Schule zwei Wochen in Indien.

Merchingerin: Vietnam als großes Abenteuer nach dem Abitur

Kannst du dir vorstellen irgendwann in einem Land wie Vietnam zu leben oder ist das Jahr nur ein Abenteuer für dich?

Ickert: Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich gerne in Asien wohnen. Jedoch nur für eine bestimmte Zeit. Das nächste Jahr ist zunächst eher ein Abenteuer für mich.

Ist die Vorfreude denn schon groß?

Ickert: Ja klar, ich freue mich schon total auf das Auslandsjahr, die Erfahrungen und darauf, das Land kennenzulernen. Am meisten bin ich auf die fremde Kultur und die Einheimischen gespannt.

Wer Katharina unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an sie wenden: katharina.ickert@web.de.



