28.12.2019

Abschied nach 63 Jahren

Im Gottesdienst verabschiedete der Rektor der Pallotti-Kirche in Friedberg, Pater Alexander Holzbach, den langjährigen Organisten Josef Hamberger aus seinem Dienst. Hamberger ist den Pallottinern seit seiner Kinderzeit verbunden. 1955 übernahm er den Orgeldienst in der damals neu erbauten Pallotti-Kirche und führte ihn neben seinen Einsätzen in der Stadtpfarrkirche St. Jakob und in Herrgottsruh bis vor wenigen Monaten durch. Über viele Jahre gestaltete Hamberger mit dem Sängerverein, den er von 1982 bis 2002 dirigierte, die Gottesdienste zur Christmette und an den Pallottiner-Festen „Vinzenz Pallotti“ im Januar und „Maria, Königin, der Apostel“ im Mai. Pater Holzbach dankte ihm für seine über 63-jährige Verbundenheit mit der Gemeinschaft, seine Treue zur Liturgie der Pallotti-Kirche und betonte, dass Hamberger den Dienst stets ehrenamtlich geleistet habe. (FA)

