Abstimmung: Wer hat den schönsten Christbaum? So können Sie mitmachen

Wir suchen den schönsten Christbaum in Aichach-Friedberg. Viele Leser haben uns ein Foto von ihrem Baum geschickt. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

Von Sebastian Richly

"O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter". Der Christbaum gehört zu Weihnachten im Wittelsbacher Land einfach dazu. Das Baum-Schmücken ist in vielen Familien eine wichtige Tradition und fördert den Zusammenhalt. Doch am Ende ist mindestens genauso wichtig, wie der Baum aussieht. Nun ist es an der Zeit, zu zeigen, was man hat: Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem schönsten Christbaum ihrer Leser.

15 Bilder Voting: Wer hat den schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land? Bild: Sebastian Richly

Voting: Friedberger Allgemeine sucht schönsten Christbaum

Egal ob buntes Lametta, große Engelsfiguren oder doch klassisch mit Lichterkette. Die Christbäume sind mindestens so verschieden wie die Geschmäcker. Auch die Größe spielt nicht die Hauptrolle. Eine schiefe Fünf-Meter-Tanne macht optisch weniger her, als ein symmetrisch gewachsener Zwei-Meter-Baum.

Die Internet-Abstimmung läuft bis Dienstag, 5. Januar 2021, 12 Uhr. Wer sich noch für die Abstimmung bewerben will, sollte ein Foto vom Baum machen und dieses mit dem Stichwort „Christbaum“ mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken – per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de oder per Post an Marienplatz 11a in 86316 Friedberg.

