Abstimmung: Wer ist der Schnee-König im Wittelsbacher Land?

Schicken Sie uns ein Foto Ihres Schnee-Kunstwerkes. Egal ob Iglu, Schneemann oder Dinosaurier. So können Sie bei unserer Online-Abstimmung mitmachen.

Der Winter bringt heuer Unmengen an Schnee mit sich. Auf den heimischen Schlittenbergen ist einiges los. Viele Menschen entdecken derzeit aber auch den Künstler in sich. Überall sieht man im Wittelsbacher Land Schneemänner und Iglus sowie andere weiße Kunstwerke. Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem schönsten Schnee-Kunstwerk ihrer Leser.

Egal, ob klein oder groß, schief oder gerade, mit oder ohne Karotten-Nase - alle Schneemänner oder sonstige Tiere sowie Fabelwesen aus Schnee können mitmachen. Auch Iglus und weitere eindrucksvolle Schnee-Bauten können zur Abstimmung geschickt werden.

Abstimmung: Senden Sie uns Ihre Schnee-Kunstwerke

Hierbei zählen nicht Größe oder teure Accessoires, um zu gewinnen - einen perfekten Schneemann gibt es ohnehin nicht. Was zählt, ist die Liebe zum Detail und der Spaß am Bauen der Schnee-Kunstwerke. Mitmachen können große und kleine Schnee-Künstler. Am Ende entscheiden unsere Leser über das schönste Werk.

Jeder, der sich den Titel Schnee-König erwerben will, sollte ein Foto vom eigenen Kunstwerk machen und dieses mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken - per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wichtig ist, dass die E-Mail das Stichwort "Schnee" enthält. Ihre Kontaktdaten werden nicht weitergegeben. Eine kurze Bildbeschreibung sowie ein Foto in entsprechender Qualität und Größe wären wünschenswert.

Alle eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite www.friedberger-allgemeine.de/friedberg veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen ihren Schnee-König selbst küren. (sry-)

