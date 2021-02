07:01 Uhr

Abstimmung: Wir suchen das tollste Corona-Projekt unserer Leser

Mit Hammer oder Nähmaschine, am Herd, Basteltisch oder im Garten: Wir suchen das beste Corona-Heimprojekt aus Aichach-Friedberg. So machen Sie mit.

Haben Sie auch gerade erst den Gang gestrichen, der ganzen Familie Pullover gestrickt oder schon mal fünf Nistkästchen für den Frühling gebastelt? Sie sind nicht allein! Seit fast einem Jahr hat uns die Corona-Pandemie im Griff. Treffen mit Freunden, Kino, essen gehen - all das fällt gerade jetzt im Lockdown weg. Da kann einem schnell langweilig werden. Doch gerade in dieser schwierigen Zeit ist Kreativität gefragt - auch als Ausgleich zu Homeoffice und Homeschooling. Viele haben also die Zeit gut genutzt und etwas auf die Beine gestellt, was sie schon lange anpacken wollten. Die Friedberger Allgemeine sucht nach dem schönsten, ungewöhnlichsten und kreativsten Corona-Projekt ihrer Leser.

Egal ob klein oder groß, gebastelt oder gebacken, ob Seifenschälchen oder Pool: Jeder hat in dieser Zeit sein ganz eigenes Projekt. Hier kann jeder mitmachen. Schicken Sie uns ein Foto ihres Corona-Projektes mit einer kurzen Beschreibung zu.

Für die besten Projekte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Preise

Keine Sorge: Es zählen nicht Größe oder Wert, um zu gewinnen - die vielen verschiedenen Aktivitäten und Projekte lassen sich ohnehin nur schwer vergleichen. Was zählt, sind Kreativität, die Liebe zum Detail und der Spaß am Projekt. Mitmachen können große und kleine Projektleiter. Am Ende entscheiden unsere Leser, welches am besten bei ihnen ankommt.

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Die drei Erstplatzierten erhalten City-Gutscheine zum Einkaufen in Friedberg, die vom Aktiv-Ring gesponsert werden.

Abstimmung: Senden Sie uns Ihre Corona-Projekte

Jeder, der sich den Titel Corona-Projektkönig erwerben will, sollte ein Foto vom eigenen Projekt machen und dieses mit Namen, Adresse und Telefonnummer an unsere Redaktion schicken - per E-Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wichtig ist, dass die E-Mail das Stichwort "Projektkönig" enthält. Ihre Kontaktdaten werden nicht weitergegeben. Eine kurze Beschreibung Ihres Projekts sowie ein Foto in entsprechender Qualität und Größe wären wünschenswert.

Alle eingesendeten Bilder werden auf der Internetseite der Friedberger Allgemeine veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Unsere Leser dürfen ihren Projektkönig selbst küren. (sry-)

