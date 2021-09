Mercedesfahrer kommt bei Heretshausen in den Gegenverkehr

10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in Heretshausen.

Ein 76-jähriger Mercedesfahrer war am Sonntagvormittag auf der Dorfstraße in Heretshausen unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vergewisserte sich der Fahrer auf Höhe „Am Rottenfeld“, ob ein Fahrzeug von rechts kommen würde. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 79-jährigen Daimler-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-jährige Beifahrerin des 76-jährigen Mercedes-Fahrers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)