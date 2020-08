vor 20 Min.

Adelzhausen: Mann stürzt durch morschen Fußboden zwei Meter tief

In seinem Haus in Adelzhausen wurde ein Mann in einen Arbeitsunfall verwickelt. Den Rettungsdienst rief er selbst.

Durch den morschen Fußboden seines Hauses in der Adelzhausener Dorfstraße stürzte ein Mann etwa zwei Meter in die Tiefe. Der 58-Jährige verrichtete gerade Renovierungsarbeiten und wurde nach Angaben der Friedberger Polizei am Montagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik gebracht.

Arbeitsunfall in Adelzhausen: Mann stürzt durch Fußboden

Der Grund: Rückenverletzungen konnten die Ärzte nicht ausschließen, obwohl der 58-Jährige ansprechbar war und die Polizei selbst gerufen hatte. (pos)

