Pkw-Fahrer nach Überholmanöver bei Adelzhausen leicht verletzt

Der 31-Jährige verlor beim Überholen auf der Kreisstraße AIC 22 die Kontrolle über seinen VW Golf und landete im Acker.

Ein leicht Verletzter und 6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 16.26 Uhr auf der Kreisstraße AIC 22 zwischen Adelzhausen und Landmannsdorf ereignete. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW Golf in südliche Richtung und wollte zwei vorausfahrende Pkw überholen. Dabei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Der Pkw kam erst in einem gegenüberliegenden Feld zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Pkw wurde vom Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. (AZ)