Änderungen bei der Corona-Schnellteststation in Mering

Bereits am Dienstagabend wurde die Meringer Teststation umgebaut, weil der Zulauf so hoch war.

Der Zulauf bei der Meringer Teststation war am Dienstagvormittag so groß, dass sich die BRK-Ortsgruppe dazu entschieden hat, auch künftig am Dienstag zwischen 9 und 11 zu öffnen.

Innerhalb kürzester Zeit waren über 67 Personen gekommen, um sich bei der Schnellteststation auf Covid-19 testen zu lassen. Nach diesen beiden Tagen hat das BRK Mering kurzfristig entschieden, bereits am Dienstagabend die Teststation umzubauen. Statt über den Zugang vom Pausenhof der Grundschule wird nun der Ein- und Ausgang verlegt.

Bereits ab diesen Dienstagabend geht es über die Treppe am Hintereingang der Mehrzweckhalle (zwischen Halle und Pizzeria) nach unten zur Registrierung. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden zwei Registrierungsstellen eingerichtet. Zudem gibt es nun einen gesonderten Wartebereich zwischen Registrierung und Abstrich. Der Abstrich findet im der Turnhalle im Untergeschoss statt. Der Ausgang ist abends über den Pausenhof und vormittags über den Sitzungssaal. Wie Marco Petri vom BRK Mering informiert, wird an dem Termin Dienstagvormittag nun festgehalten. Das BRK Mering stemmt diese Testtermine mit jeweils sechs ehrenamtlichen Helfern.

Künftig können sich die Bürger dienstags von 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr testen lassen. (sev)

