Ärger um Schloss-Spielplatz: Anwohner bitten Stadtrat um Hilfe

Plus Schlaflose Kinder und Essen hinter geschlossenen Fenstern: Nachbarn des neuen Friedberger Spielplatzes klagen über dessen Auswirkungen. Kann der Stadtrat helfen?

Von Von Ute Krogull

Der Friedberger Stadtrat hat eine Regel, die es nicht in allen Kommunen gibt: In einem gewissen Turnus dürfen Bürger, die eigentlich kein Rederecht haben, dort ihre Anliegen vortragen. Innerhalb von drei Wochen erhalten sie dann Antwort von der Stadt. Von diesem Recht machten nun Nachbarn des neuen Spielplatzes im Schlosspark Gebrauch. Wie berichtet, ist das 450.000-Euro-Projekt ein so großer Erfolg, dass die Anwohner von dem Lärmpegel gestresst sind.

Auch sei die Schützenstraße so zugeparkt, dass Autofahrer auf den Gehweg ausweichen – ein Sicherheitsrisiko für die Kinder, die dort wohnen. Einer der Nachbarn trug diesen und andere Punkte zu Beginn der Sitzung vor; ein Dutzend Anwohner waren zur Unterstützung erschienen. „Für uns ist das nervlich sehr belastend“, sagte der Mann.

Die Nachbarn wollen sich auch gegen den Vorwurf der Kinderfeindlichkeit wehren, dem sie seit der Berichterstattung über das Thema unter anderen in sozialen Medien ausgesetzt sind. Wenn jedoch ein dreijähriges Kind keinen Mittagsschlaf mehr halten und abends nicht einschlafen könne, weil es wenige Meter entfernt so laut zugeht, sei das zu viel.

Anwohner berichteten auch davon, dass Eltern ihre Kinder an Gartenzäune und Hecken der Nachbarn pinkeln lassen. Andere fliehen von ihrer Terrasse ins Haus, weil ihnen der Geräuschpegel an sieben Tagen pro Woche bis zu 13 Stunden am Tag zu viel wird. Teils befänden sich außerdem nicht nur Kinder auf den Geräten, sondern auch deren Eltern.

Bis zu 120 Menschen auf Spielplatz in Friedberg

Teilweise seien 100 bis 120 Menschen auf dem Areal. Der hohe Lärmpegel wirke sich auf die darunter und nebenliegenden Wohnhäuser, die gesamte Schützenstraße entlang, in den Flutgraben gegenüber sowie entlang des Schlossberges aus. Grund: Die Höhenlage des Areals und die Höhe der Spielgeräte.

Natürlich habe jeder, der in die Ecke zieht, gewusst, dass es im Park einen Spielplatz gibt, sagen die Anwohner. „Wir konnten aber nicht ahnen, was daraus wird“, betonen sie. Die jetzige Anlage mit Kletterturm, Rutschen, Schaukeln und mehr in Anmutung einer Burganlage sei „besonders schön, einmalig in der Region, besonders gut besucht – und besonders nah an der Wohnbebauung“.

Friedberg: Das wünschen sich die Nachbarn des neuen Spielplatzes

Offenbar habe man beim Bau keinen Gedanken an die Nachbarn verschwendet; diese seien auch nicht in die Detailplanung einbezogen worden. Sie fordern nun ein Ende des Betriebs um 19 statt 21 Uhr, Mittagsruhe und Maßnahmen zur Verkehrsregelung. Außerdem luden sie die Stadträte ein, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. „Wir ersuchen, in einer gemeinsamen Anstrengung eine Lösung für die Situation zu finden.“

Bürgermeister Roland Eichmann dankte den Anwohnern in der Stadtratssitzung für ihren Vortrag. Die Verwaltung werde ihnen in drei Wochen antworten; er gehe davon aus, dass der Stadtrat im Anschluss auch über das Thema diskutieren wird. Die Zeit ist allerdings knapp, denn das Gremium geht bald in Sommerpause. Die letzte Sitzung vor den Ferien wird voraussichtlich am 21. Juli stattfinden.

Gegenüber unserer Redaktion hatte Eichmann diese Woche eingeräumt, selber überrascht vom großen Erfolg des Spielplatzes zu sein. Der Bürgermeister hatte sich im Vorfeld sehr für das Projekt stark gemacht und im Stadtrat auch die Kosten von fast einer halben Million Euro verteidigt. Gerade in der Stadtmitte brauche es ein wertiges Angebot für Familien, so die Argumentation. Rechtzeitig zur Landesausstellung war es dann fertig.

