vor 59 Min.

Ärger um Wahlplakate: In Mering setzen fast alle auf Kunststoff

Plus Vier von fünf Bewerbern um das Meringer Bürgermeisteramt verwenden PVC-Planen. Bei den Grünen hatte aus Protest Gemeinderat Klaus Becker die Fraktion verlassen.

Von Eva Weizenegger

Die Diskussion um Wahlplakate ja oder nein und aus welchem Material sie sein sollen, flammte im Kommunalwahlkampf immer wieder auf in der Region. So entschieden sich beispielsweise die Gruppierungen in Ried, ganz auf Plakate im Wahlkampf zu verzichten. Klaus Becker hat aus Wut darüber, dass die Bürgermeisterkandidatin der Meringer Grünen sogar auf großflächige Kunststoffbanner an Bauzäunen in ihrer Wahlkampagne zurückgreift, die Marktgemeinderatsfraktion der Grünen verlassen.

