Ärger um fehlenden Gehweg in neuem Wohnbaugebiet in Mering

Zumindest parken mittlerweile keine Baustellenfahrzeuge mehr auf dem Seitenstreifen (Archivbild), aber einen richtigen Gehweg gibt es an der Unterberger Straße in Mering noch immer nicht.

Plus Seit Jahren fordern die Meringer Gemeinderäte einen Gehweg an dem neuen Wohnbaugebiet an der Unterberger Straße. Wie lange es damit noch dauern soll.

Von Gönül Frey

Seitdem die ersten Bewohner im Baugebiet an der Bürgermeister-Heinrich-Straße eingezogen sind, geht es im Gemeinderat immer wieder um die Situation an der Unterberger Straße.

Denn dort fehlt auf Höhe des neuen Wohngebiets ein richtiger Gehweg. Anfangs mussten die Schulkinder sogar direkt auf der vielbefahrenen Straße laufen. Seit einiger Zeit gibt es zumindest einen geschotterten Streifen.

Situation am Gehweg in Mering ist eine Katastrophe

Aktuell baut der Landkreis nun die Unterberger Straße zwischen Mering und Unterbergen aus. CSU-Fraktionssprecher Georg Resch hakte deswegen in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach, ob nun auch endlich der fehlende Gehweg zwischen der Einmündung der Richard-Wagner-Straße und dem Bereich der Landkreis-Arbeiten ergänzt werden könnte.

Erich Lutz ( CSU) merkte an, dass die Notarverträge für die benötigten Grundstücke längst beschlossen sein müssten. „Wird das heuer noch fertig? Da stehen im Moment Paletten mitten im Weg, eigentlich ist es eine Katastrophe“, fügte Erich Lutz hinzu.

Bürgermeister Florian Mayer erklärte, dass bei den Notarverträgen Nachbesserungen nötig gewesen seien, was zu Verzögerungen führte. Dies sei nun jedoch abgeschlossen. Und Marktbaumeister Armin Lichtenstern vermeldete, dass der Auftrag für den Gehwegbau bereits heraus gegangen sei. Dem Beginn der Arbeiten stehe ansich nichts mehr im Wege.

