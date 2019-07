vor 17 Min.

Aggressiver Autofahrer schlägt Radler

Nach einem Beinahezusammenstoß kommt es zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten zwischen den Männern.

Zu einem handgreiflichen Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radler ist es am Sonntagabend in Friedberg gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Fahrrad von Augsburg her kommend den Radweg an der Blücherstraße in Richtung Friedberg. An der Einmündung zur Waxensteinstraße kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem aus der Waxensteinstraße ausfahrenden Pkw der Marke VW. Der Radfahrer wollte den Autofahrer auf den Vorfall ansprechen. Er fürchtete aber eine Tätlichkeit des Autofahrers und fuhr mit seinem Fahrrad in den nahe gelegenen Businesspark. Dorthin verfolgte ihn der Autofahrer. Dieser stellte den Radfahrer, beleidigte und traktierte ihn schließlich mit einem Kinnhaken. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich auch noch Schürfwunden zu. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0821/323-1710 zu melden. Der noch unbekannte Autofahrer war mit einem schwarzen VW Bus mit DLG-Zulassung unterwegs.

