15-Jährige vergewaltigt? Vernehmung der Zeugen bringt keine Klarheit

Plus Hat ein Mann in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis-Süden eine Minderjährige vergewaltigt? Der Vater des Verdächtigen versucht diesen zu entlasten.

Hat ein 32-jähriger Angestellter einer Pflegeeinrichtung im Landkreis-Süden eine zur Tatzeit 15-jährige Praktikantin mehrfach sexuell missbraucht, wie es die Anklage sieht, oder täuscht die Geschädigte Derartiges ganz oder teilweise vor, wie die Verteidigung mutmaßt? Auf diese Frage läuft es in einem Verfahren vor der Jugendschutzkammer des Aichacher Amtsgerichts hinaus, wo sich der 32-Jährige wegen Vergewaltigung verantworten muss.