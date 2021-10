3G-Kontrollen entscheiden über unsere Freiheit

Plus Die 3G-Kontrollen sorgen für offene statt geschlossene Lokale – schlechte 3G-Kontrollen oder gefälschte Zertifikate riskieren unsere gewonnene Freiheit.

Egal ob eine Pizza beim Italiener oder ein Feierabendbier in der Bar: Mit Saus und Braus schlagen sich die Menschen die Bäuche wieder voll. Der Nebeneffekt, ein beruhigendes Gefühl, dass es bald zurück zur Normalität geht, bleibt dabei nicht aus. Der Impfung sei Dank, braucht es keinen Lockdown mehr und 3G- bis 2G-Regelungen sorgen für die nötige Sicherheit. Die meisten heimischen Gaststätten und Lokale in Aichach-Friedberg kontrollieren pflichtbewusst. Doch Ausreißer riskieren unsere Freiheit.