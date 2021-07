Absolventen berichten: Erfolgreiches Ende eines schwierigen Schuljahrs

Plus Drei Absolventen berichten, wie sie den von Corona geprägten Unterricht erlebt haben. Trotz aller Schwierigkeiten können sie dank guter Noten jetzt durchstarten.

Bis zur neunten Klasse besuchte Jakob Weber aus Harthausen die Montessori-Schule in Augsburg mit qualifiziertem Abschluss. "Dort ist kein Notendruck gegeben, aber ich habe gelernt, selbstständig zu arbeiten", berichtet er. Auch die Erkenntnis, dass neben der schulischen Karriere auch die persönliche Entwicklung wichtig ist, nahm er mit. Danach besuchte er die zehnte Klasse der Friedberger Mittelschule mit der Motivation, "das Regelschulprinzip kennenzulernen". Für ihn eine große Umstellung. Vor allem wegen der unangekündigten Exen.