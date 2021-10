AfD bekommt Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistags

Plus Die AFD ist nach dem Abgang von Heike Themel aus Schmiechen zwar geschrumpft, aber hat mehr Einfluss. Ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hilft ihr.

Die AfD bekommt nun doch einen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) des Kreistags von Aichach-Friedberg. Kreisrat Franz Schindele (Unabhängige) scheidet dafür aus dem Ausschuss aus. Grund dafür ist ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.