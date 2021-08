Aichach-Friedberg

11.08.2021

Am Sonntag blockiert eine Radldemo gegen die Osttangente die AIC25

Plus Eine Fahrraddemo gegen die Augsburger Osttangente blockiert am Sonntag, 15. August, die AIC 25 zwischen Stätzling und Friedberg. Was sind die Forderungen?

Von Ute Krogull

Eine Fahrraddemo mit rund 100 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern findet am Sonntag, 15. August, ab etwa 15.30 Uhr in Friedberg statt. Das Besondere an der Kundgebung gegen die geplante Augsburger Osttangente: Sie führt mehrere Kilometer auf der AIC 25 entlang, dem Autobahnzubringer zwischen Friedberg-West und Derching. Dieser wird dafür gesperrt.

