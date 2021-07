Ammerseebahn: Werden Merching und Schmiechen künftig abgehängt?

Plus Schon ab Dezember könnten die Züge in Mering keinen direkten Anschluss mehr nach München haben. Vor Ort ist der Ärger über die Änderungen groß.

Für Bahnpendler aus Schmiechen und Merching könnte sich die Anbindung vor allem nach München drastisch verschlechtern, das ist die Sorge vor Ort. Denn nach den Plänen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die wohl über den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) die örtliche Politik erreichten, soll die Ammerseebahn schon ab dem Fahrplanwechsel im Dezember stärker auf den Knotenpunkt Geltendorf ausgerichtet werden - mit deutlichen Auswirkungen auf die Bahnkunden im Landkreissüden.