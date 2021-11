Aichach-Friedberg

18:03 Uhr

Ansturm auf Auffrischungsimpfungen überfordert Hausarztpraxen

Der Ansturm auf Hausarztpraxen in Aichach-Friedberg wegen Booster-Impfungen ist groß. Die meisten können die Nachfrage nach den Auffrischungsimpfungen gegen Corona nicht erfüllen.

Plus Termine für Booster-Impfungen in Praxen in Aichach-Friedberg sind teils auf Wochen ausgebucht, das Personal ist überlastet. Schuld geben Ärzte auch der Politik.

Booster-Impfungen, Erst- und Zweitimpfungen, Erkältungswelle, PCR-Tests: Die Hausarztpraxen im Landkreis sind am Limit. Dr. Peter Kratzer aus Mering spricht für viele andere, wenn er sagt: "Wir können dem Ansturm nicht gerecht werden." Die Wartelisten sind lang, die meisten Praxen müssen Impfwillige priorisieren, der Druck ist hoch. Und die Mediziner üben deutlich Kritik an der Landes- und Bundespolitik.

