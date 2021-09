Augsburger Störche mögen Friedberger Spätsommer lieber als Afrika

Die Wildstörche aus dem Augsburger Zoo sind in die Friedberger Au umgezogen.

Seit nunmehr fünf Wochen gastieren Augsburgs wilde Störche (kennbar an der Beringung) bei Tag und bei Nacht in Friedberg. Nahrung ohne Ende bietet die südliche Friedberger Au. Täglich begleiten die Störche die Landwirte beim Grasschneiden, Heuwenden und Ackern.

Storchenflug über Friedberg. Foto: Gerhard Mayer

In der Benedikt-Siedlung freut man sich jeden Abend darauf, wenn das Storchenpaar in der Abenddämmerung über der Siedlung eine Ehrenrunde dreht und punktgenau am bekannten Schlafplatz landet. Für die Wildstörche des Augsburger Zoos wird es langsam Zeit, das mitteleuropäische Hoch für den Flug in den Süden zu nutzen. Thermik heißt das Zauberwort, wenn der Flug ohne große Mühen klappen soll.

Foto: Gerhard Mayer



Auch auf dem frisch renovierten Baywa-Turm rasten die Tiere gerne, allerdings wird das Dach von ihren Hinterlassenschaften nicht schöner. Der Friedberger Naturfreund Gerhard Mayer konnte dort aber etwas anderes beobachten: eine abendliche Herbstbalz mit Klappern und Flügelschwingen. „Es war, als wollten sie sich vor ihrem Flug in den Süden Treue beschwören“, meint er. (AZ)