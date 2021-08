Bayerische Regiobahn nicht vom Bahn-Streik betroffen

Ab Montag hat die Gewerkschaft GDL zum Streik aufgerufen. Die BRB, die in Aichach-Friedberg für Paartalbahn und Ammerseebahn verantwortlich ist, ist davon nicht betroffen.

Am Montag und Dienstag müssen sich Bahnreisende auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist ein Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Paartalbahn und Ammerseebahn im Landkreis Aichach-Friedberg sind davon nicht betroffen. Darauf weist die Bayerische Regiobahn hin.

Die BRB geht davon aus, dass ihre Züge fahrplanmäßig verkehren. Sollte DB-Personal in Streik treten, das für die Infrastruktur zuständig ist, sind allerdings auch Verspätungen und Zugausfälle bei der BRB nicht ausgeschlossen. Laut GDL werden auch wieder Fahrdienstleiter in Streik treten. Dann könnten Stellwerke auf den Strecken der BRB betroffen sein und es müsste mit Verspätungen oder Zugausfällen gerechnet werden. Man werde dann versuchen mit Busnotverkehren den Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, so die BRB.

Hier informiert die BRB über den Bahnstreik

Aktuelle Informationen erhalten Reisende an den Bahnhöfen, über Facebook und Twitter sowie auf der Homepage www.brb.de.

Lesen Sie dazu auch