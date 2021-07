Aichach-Friedberg

17:58 Uhr

Bekommt jetzt jedes Klassenzimmer einen Luftreiniger?

Schaffen der Landkreis Aichach-Friedberg und die Kommunen Luftfiltergeräte für die Klassenzimmer an? Das Förderprogramm des Freistaates wird kontrovers diskutiert.

Plus Nach dem Vorstoß von Ministerpräsident Söder will der Landkreis seine Schulen komplett ausstatten. Friedbergs Bürgermeister hat Bedenken. Was sagen Eltern und Schulen?

Von Ute Krogull

Der Landkreis Aichach-Friedberg bereitet sich darauf vor, seine elf Schulen mit mobilen Luftreinigungsgeräten auszurüsten. Ministerpräsident Markus Söder hatte dafür ein Förderprogramm in Aussicht gestellt. Seinen Worten zufolge soll jedes Klassenzimmer in Bayern nach den Ferien ausgestattet sein. Im Aichacher Stadtrat macht sich die CSU dafür stark, in Friedberg die Grünen. Doch noch ist nichts entschieden, dafür vieles unklar. Eltern brennt das Thema unter den Nägeln. Wie geht es nun voran?

