Bestattungen im Wittelsbacher Land: Der letzte Weg soll individueller werden

Plus Der Wunsch nach Einzigartigkeit, Umweltbewusstsein und steigender Mobilität macht sich auch bei Begräbnissen bemerkbar. Bestatter aus dem Landkreis berichten.

Die Form der Bestattung gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn immer mehr Menschen suchen nach einer persönlichen Form des Abschieds von ihren verstorbenen Angehörigen. Wie die Bestatter ihr Angebot an diese Nachfrage anpassen.