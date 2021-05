Aichach-Friedberg

vor 37 Min.

Chaos bei Anmeldung für Impfaktion mit Johnson & Johnson im Landkreis

Plus Am Dienstag können Bürger in Aichach-Friedberg sich für die Impfaktion mit Johnson & Johnson anmelden. 45.000 Zugriffe in einer Stunde überlasten das System. Das sorgt für Frust.

Von Ute Krogull

Der Andrang auf die 800 Dosen Johnson & Johnson-Impfstoff am Dienstagvormittag war riesig. Gerade junge Menschen hatten sich Hoffnungen gemacht, das Vakzin zu ergattern. In manchen Familien saßen Mutter, Tochter und kleiner Bruder an Computern und Handys, als die Seite der Firma Vitolus um 9 Uhr freigeschaltet wurde. Doch 45.000 Zugriffe binnen einer Stunde brachten das System zum Einsturz. Vielen konnten sich nicht anmelden - und als es ging, waren die Termine vergeben. Das sorgte für Frust. Was sagt das Landratsamt dazu?

Themen folgen