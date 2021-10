Aichach-Friedberg

03.10.2021

Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg: So laufen die Ermittlungen

Im Februar wurde der Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus offiziell für beendet erklärt. Seit April laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Plus Vor einem halben Jahr wurde der Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg für beendet erklärt. Noch immer ist die Aufarbeitung nicht beendet. So ist der aktuelle Stand.

Im Januar wurde der Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus bekannt, seit April laufen bei der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mehrerer Todesfälle in diesem Zusammenhang, im Mai war ein bevorstehender Abschlussbericht zu dem Ausbruchsgeschehen das letzte Mal Thema bei einer Pressekonferenz im Landratsamt. Seitdem: Schweigen. Was wurde in dieser Zeit getan, um die Aufarbeitung voranzutreiben? Wir haben nachgehakt.

