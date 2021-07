Corona-Fälle nach Schulfahrt: Nun sind auch Eltern infiziert

Plus Nach einer Klassenfahrt der Mittelschule Friedberg steigt die Zahl der Corona-Infizierten. Auch Eltern sind betroffen. Gilt bald wieder Maskenpflicht an Schulen?

Zwei Schulen, zwei Fahrten, etliche Infektionen: Die Rückkehr von mehreren Schülerinnen, Schülern und Betreuungskräften hat die Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land deutlich steigen lassen. Bislang 23 Corona-Fälle sind im Zusammenhang mit der Abifahrt einer Gruppe des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) auf die griechische Insel Korfu bestätigt. Weitere Infektionen sind wohl auf eine Fahrt der achten Klasse der Friedberger Mittelschule zurückzuführen. Meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch noch vier positiv Getestete, ist die Zahl nun weiter gestiegen. Unter den Infizierten sind inzwischen auch Eltern.