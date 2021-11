Corona am Krankenhaus Friedberg: "Es bleiben Fragen offen"

Plus Im Kreistag wird der Zwischenstand zur Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs bekannt gegeben - ohne Diskussion. Einige Fraktionen sind damit nicht zufrieden.

Lange hatte die Öffentlichkeit auf weitere Details zum Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg gewartet. Nun wurden sie im Kreistag vorgestellt - Diskussion oder auch nur Nachfragen kamen jedoch unter Verweis auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht zustande. Einige Fraktionen wollen sich das nicht bieten lassen. Sie fordern, den Werkausschuss der Kliniken an der Paar nichtöffentlich umfassend zu informieren. Grüne, Freie Wähler und ÖDP wollen, dass dort der abschließende Bericht des Gesundheitsamtes vorgelegt wird.