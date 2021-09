Der Klimawandel macht der Landwirtschaft zu schaffen

Plus Dieses Jahr fällt die Ernte nicht gut aus. Die lange Regenperiode sorgte für Ausfälle. Auch die Biolandwirtschaft hat gegen den Klimawandel derzeit kein Rezept.

Ach, die Landwirte, die jammern doch immer. Entweder über die schlechten Preise für ihre Lebensmittel oder über das Wetter. Diese Meinung haben viele Menschen, die mit der Landwirtschaft nicht viel am Hut haben. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so unter öffentlicher Beobachtung steht wie die Landwirtinnen und Landwirte. Jeder meint, er könne seinen Wissen dazu geben, wenn es um Tierhaltung oder Anbaumethoden geht.