Aichach-Friedberg

09.11.2021

Die Faschingssaison 2021/2022 in Friedberg bleibt unsicher

Wie im kommenden Jahr Fasching gefeiert werden kann, wird am Dienstag entschieden. Die ORCC-Garde probt derzeit noch für Auftritte.

Plus Im vergangenen Jahr ist Fasching, wie man ihn kannte, ausgefallen. Dieses Jahr steht er noch auf der Kippe. Wie die Vereine sich auf die Session vorbereiten.

Von Marlene Volkmann

Planbar ist eigentlich gar nichts, besonders durch Corona: Die Pandemie hat auch die vergangene Faschingssession quasi zum Erliegen gebracht. Nun würde eigentlich das närrische Treiben am Donnerstag, 11. November, wieder starten. Die Vereine blicken düster in die kommenden Monate. Am Dienstag wird diskutiert, ob im Frühjahr 2022 überhaupt ein Umzug stattfinden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

