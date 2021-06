Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Die abgespeckte Osttangente stößt nicht überall auf Begeisterung

Plus Der Jubel über das neue Konzept der Augsburger Osttangente hält sich in Grenzen. Die Bürgermeister verweisen auf viele offene Fragen. Nur eine Gemeinde sieht ihre Vorstellungen erfüllt.

Kann das Konzept für eine abgespeckte Osttangente die Anforderungen erfüllen, die an das Straßenbauprojekt gestellt werden? Die Reaktionen der Bürgermeister fallen durchaus gemischt aus. Während Reinhard Gürtner ( CSU) in Kissing froh ist über die Aussicht auf eine Verkehrsentlastung, sehen seine Kollegen in Mering und Friedberg, Florian Mayer (CSU) und Roland Eichmann ( SPD) zunächst noch viele offene Fragen.

