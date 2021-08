Dramatisches Jahr für Jungstörche im Wittelsbacher Land

Sturm, Regen und Ausflüge auf die Straße gefährden das Leben des Nachwuchses von Familie Adebar im Kreis Aichach-Friedberg. Trotzdem gibt es Erfolge.

Noch nicht oft in der Geschichte des Landkreises Aichach-Friedberg siedelten sich neun Storchenbrutpaare an. Bei sieben Paaren verlief die Aufzucht erfolgreich. Mit insgesamt 17 Jungstörchen verzeichnen die weiß-schwarz gefiederten Vögel mit dem markant roten Schnabel einen deutlichen Zuwachs. Bis zu ihrer Selbstständigkeit erleben die Nachwüchsler jedoch einige Abenteuer, von denen nicht alle glimpflich verlaufen.

Das altbayerische Donaumoos gilt von jeher als idealer Lebensraum für Störche. In dessen südlichem Teil bei Pöttmes und seinem Ortsteil Grimolzhausen vermeldeten Vogelkundler insgesamt sechs junge Störche. Bei den zwei Kaminbruten in Aichach freut man sich über den Ausflug von fünf Jungstörchen. Nicht im gesamten Wittelsbacher Land verlief die Aufzucht gleichermaßen erfolgreich.

Auch Papa Storch beweist vorbildlich seine Flugkünste. Foto: Gerhard Mayer

In Dasing warfen die Elternstörche zwei tote Küken aus ihrem Nest. Ein junger Storch aber überlebte das schlechte Wetter. In Affing gab ein Paar das Gelege auf einem Strommast auf. Ein von Störchen hastig gebautes Baumnest in Inchenhofen kippte die Wucht eines Sturmes um.

Aichach-Friedberg: So erging es Störchen und ihrem Nachwuchs

Im Friedberger Stadtteil Bachern zogen die Störche erstmals vier Junge auf. Beim Ausflug landete der jüngste der Familie auf der Hauptstraße, wo er etliche Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer überraschte und zum Abbremsen und Kurvenfahren zwang, ehe er wieder zum sicheren Nest zurückflog. Buchstäblich im Flug eroberte sich das neue Storchenpaar in Kissing die Herzen der Menschen.

Ein Jungstorch landet sicher nach dem ersten Flug. Foto: Gerhard Mayer

Das Nest auf dem Mast der Lechwerke verbuchte wohl die meisten Besucher und Fotografinnen. Von drei Eiern im Nest überlebte ein junger Storch Starkregen, Kälte und Hagel. In Kissing, Affing und Inchenhofen hoffen die Naturfreunde nun, dass nach dem Herbstzug die Neustörche im Frühjahr 2022 wiederkommen und erneut brüteten. (AZ)

