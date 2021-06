Aichach-Friedberg

18:28 Uhr

EM-Stimmung? Warum sich die Vorfreude auf das Turnier in Grenzen hält

Das Angebot an Fanartikeln fällt in diesem Jahr bei Sport Förg in Friedberg überschaubar aus.

Plus Viel ist von der Fußball-Europameisterschaft noch nicht zu spüren. Wie die Menschen mitfiebern und warum das EM-Trikot schon vor dem Turnier reduziert ist.

Von Sebastian Richly

Keine schwarz-rot-goldenen Fahnen sind zu sehen, und Trikots hat kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft auch fast niemand an. Spürbar ist das sportliche Großereignis in Aichach-Friedberg kurz vor dem Start am Freitag noch nicht. Wie fiebern die Menschen in Corona-Zeiten mit und welche Chancen räumen sie der deutschen Mannschaft ein?

