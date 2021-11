Einen Tag zu früh zur Impfung: Impfzentrum Dasing weist Impfwillige ab

Plus Manche wollen sich vor Erreichen der Fünfmonatsfrist die Auffrischung holen. Online erhalten sie einen Termin - und trotzdem klappt es im Impfzentrum nicht.

Während die Politik landauf, landab zum Impfen aufruft, werden im Dasinger Impfzentrum immer wieder Impfwillige abgewiesen. Der Grund: Sie haben einen Termin kurz vor dem Erreichen der Fünfmonatsfrist vereinbart, in einem Fall war es nur ein Tag zu früh. Das ging im bayerischen Impfportal problemlos - die Probleme folgten dann vor Ort. Deswegen erreichten unsere Redaktion schon einige Beschwerden. Wir haben beim bayerischen Gesundheitsministerium und dem Landratsamt Aichach-Friedberg nachgehakt: Wie sind die Regelungen eigentlich?