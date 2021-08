Eisenbahngesellschaft will bei der Ammerseebahn doch nachbessern

Plus Sind die Anschlüsse in Mering und der letzte Nachtzug aus Augsburg noch zu retten? Ein Gespräch aller Projektpartner gibt Anlass zur Hoffnung.

Für massive Proteste haben die Pläne der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) auf der Strecke der Ammerseebahn geführt. Denn wie vorab durchsickerte, wären mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gravierende Verschlechterungen für die Bahnfahrer, vor allem in Merching und Schmiechen, verbunden gewesen. Wie es nun scheint, haben die Appelle von Seiten der örtlichen Politik, unter anderem von Landrat Klaus Metzger, den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden aber auch den zuständigen Landtagsabgeordneten, doch Wirkung gezeigt. Eine offizielle Stellungnahme der BEG auf Anfrage unserer Redaktion gibt Anlass zur Hoffnung.