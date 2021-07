Aichach-Friedberg

vor 8 Min.

Falsche Polizisten und Enkel: Betrüger in Friedberg und Mering unterwegs

In Friedberg und Mering haben Telefonbetrüger angerufen, die Opfer erkannten den Schwindel aber.

In Friedberg und Mering versuchen Gauner, an das Geld von Senioren zu kommen. Dabei wenden sie verschiedene Tricks an. Wie die betroffenen Senioren reagieren.

In Friedberg und Mering haben Betrüger versucht, älteren Menschen ihr Erspartes abzunehmen. Bei einer 81-Jährigen meldete sich ein angeblicher Enkel direkt mit den Worten "Hallo Oma". Laut Polizei sagte er, dass er einen Unfall gehabt habe und deshalb 22.000 Euro brauche. Die Frau erkannte den Betrug und legte auf. Diese Methode ist als sogenannter "Enkeltrick" seit Jahren bekannt. Die Täter geben sich als nahe Verwandte, meist Enkel, aus. Sie erzählen, dass sie in einer Notlage sind und fordern Geld von den Angerufenen. Senioren in Friedberg und Mering erkennen Betrugsversuche Gleich dreimal haben falsche Polizeibeamte in Mering versucht, an Geld zu kommen. Sie haben erzählt, dass vor Kurzem Einbrüche stattgefunden hätten. Die Angerufenen sollen auf einer Liste der Täter gestanden haben. Dann haben die falschen Polizisten nach dem Vermögen der Leute gefragt, dass sie dann "in Sicherheit" bringen wollten. Die Angerufenen haben richtig gehandelt und niemand wurde geschädigt. (AZ)

Themen folgen