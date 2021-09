Aichach-Friedberg

vor 23 Min.

Ferienarbeit ist im Kreis Aichach-Friedberg nicht mehr so beliebt wie früher

Jenny Gürtner (links) und Eva Golling (rechts) sind glücklich mit ihrem Freienjob im Eiscafé Tutti Frutti in Friedberg.

Plus Für ein paar Euro zusätzlich in der Tasche können Jugendliche und junge Erwachsene in den Ferien kleinere Arbeiten übernehmen. Das tun aber nur wenige.

Von Marlene Volkmann

Die Ferien sind zum Ausruhen da, bevor der Stress an Schule oder Uni wieder anfängt. Aber manche Schülerinnen und Schüler und Studierende gehen in dieser Zeit auch arbeiten, sie können meist kleinere Hilfstätigkeiten erfüllen. Wir haben nachgefragt, wie die Lage in den Betrieben ist.

