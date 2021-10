Aichach-Friedberg

vor 25 Min.

Feuerwehren im Landkreis bekommen Atemschutz-Trainingsstrecke

Plus Atemschutzträger können teils wichtige Übungen nicht mehr absolvieren, weil es zu wenig Plätze gibt. Nun wird in einer Halle in Mering Abhilfe geschaffen.

Von Ute Krogull

Sei es bei dem Brand eines Wohnhauses in Mering mit zwei Toten oder bei dem Feuer in einem Friedberger Arbeiterwohnheim: Unter den Rettungskräften kommt den Trägern und Trägerinnen von Atemschutzgeräten eine wichtige Rolle zu. Seit Jahren gibt es im Landkreis jedoch einen Ausbildungsstau, weil Übungsmöglichkeiten fehlen. Viele Feuerwehrleute müssen auf ihre Ausbildung warten. Wer ausgebildet ist, kann teils vorgeschriebene Übungen nicht absolvieren. Das soll sich ändern. Der Landkreis will eine Gewerbehalle in Mering mieten und eine eigene Atemschutzausbildungsstelle einrichten. Außerdem soll dort eine Katastrophenschutzhalle angesiedelt werden.

