Friedberger Schüler produzieren Bio-Müsli im eigenen Unternehmen

Plus Ein Bio-Müsli von Schülern hat in Friedberg Erfolg. Dennoch könnte es das Produkt nur für kurze Zeit geben.

Ein neuer Bio-Müsli-Hersteller ist in Friedberg zu finden. Untypischerweise sind alle Angestellten der Firma Schülerinnen und Schüler. Warum es das innovative Bio-Müsli trotz des Erfolgs bald nicht mehr geben wird und was mit den Einnahmen passieren soll.