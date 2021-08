Gestohlener Traktor geht zwischen Merching und Steinach in Flammen auf

Ein Zeuge entdeckt in der Nacht auf Sonntag einen brennenden Traktor zwischen Merching und Steinach. Es bleiben einige Fragen offen, die Kripo ermittelt.

Spektakuläre Bilder gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der B2 auf einer Baustelle zwischen Merching und Steinach zu sehen. Ein Traktor stand in Flammen, was ein Zeuge gegen 2 Uhr meldete.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der blaue Landini-Traktor zuvor gestohlen. Er stammte von einem Verkaufsgelände in der Straße Am Lerchenberg in Merching. Das Fahrzeug brannte etwa einen Kilometer entfernt ab, ob es von Täterin oder Täter absichtlich angezündet wurde, ist noch unklar.

Ein technischer Defekt kann auch nicht ausgeschlossen werden. Beides kommt in Frage, "deswegen können wir uns da noch nicht festlegen", sagt Stefan Faller von der Polizei.

Feuer an der B2: Kripo Augsburg sucht Zeugen

Der Traktor brannte vollständig aus, der Schaden liegt bei etwa 38.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Merching und Steinach rückten an, um das Feuer zu bekämpfen.

Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht, das Fahrzeug stand auf einem Kiesplatz. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich dann aber noch längere Zeit hin. Daher dauerte der Einsatz etwa anderthalb Stunden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0821/323-3810.