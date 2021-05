Aichach-Friedberg

24.05.2021

Großer Andrang bei Sonderimpfung mit Johnson & Johnson in Kissing

Plus 800 Dosen Johnson & Johnson werden an Pfingsten in einer Sonderaktion verimpft. Es gab Ärger wegen der Terminvergabe. Betroffene und Organisatoren erzählen ihre Sicht.

Von Edigna Menhard

Wer Pech hatte, musste sich draußen vor der Tür des Kissinger Impfzentrums in einer Warteschlange einreihen und bekam dazu noch einen Regenschauer ab. Doch die Menschen standen geduldig an, weil sie einen der heiß begehrten Termine für die Sonderimpfung ergattert hatten. 800 Dosen Johnson & Johnson wurden am Pfingstsonntag und -montag im Rahmen einer Sonderzuweisung des Freistaats gespritzt. Dabei war auch der Ärger über die Terminvergabe noch einmal Thema. Was sagen Betroffene und Verantwortliche?

Themen folgen