Halten sich Gastronomen im Landkreis Aichach-Friedberg an 3G-Auflagen?

Plus Restaurants und Bars sind dazu verpflichtet, Gäste zu kontrollieren. In Aichach-Friedberg halten sich nicht alle daran. Auch Gäste versuchen zu täuschen.

Es ist ein Samstagabend als die Bar Rosso Mille Miglia mit vielen Gästen gefüllt ist. Zwei junge Paare setzen sich an einen Tisch und werden kurz darauf nach ihrem 3G-Nachweis gefragt. Sie zeigen dem Barmann, Salvatore Antinoro, einen 3G-Nachweis im Handy. Nach der Kontrolle lacht die Gruppe. Der Barmann wird skeptisch und kontrolliert erneut die Nachweise. "Bei genauerem Hinschauen habe ich festgestellt, dass es sich um Fotos eines längst hinfälligen Corona-Tests handelt", berichtet Antinoro. Nach einer kurzen Diskussion muss die Gruppe dann die Bar verlassen. Ein Einzelfall? Wir haben uns umgehört, wie es um 3G-Kontrollen in Aichach-Friedberg steht.