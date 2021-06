Aichach-Friedberg

26.06.2021

Hier nisten die meisten Störche im Wittelsbacher Land

In Dasing werden derzeit zwei Jungstörche aufgezogen.

Plus Nicht nur beim Landesbund für Vogelschutz freut man sich über 18 junge Störche. In wenigen Wochen stehen die ersten Ausflüge an.

Von Gerhard Mayer

In Inchenhofen und Affing haben die neuen Störche die späten Gelege aufgegeben und sind - zur Enttäuschung der Bürger - abgezogen. Es gibt im Wittelsbacher Land aber noch sieben weitere Storchenpaare, die derzeit ihre Jungen betreuen. So sieht es in den einzelnen Horsten aus:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

