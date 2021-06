Aichach-Friedberg

17:57 Uhr

In nur einer Minute verwüstet eine Windhose die Siedlung Obermoos

Windhose in Derching: Ein Baum stürzte in der Siedlung Obermoos auf einen Wohnwagen, in dem sich gerade eine junge Frau befand.

Plus Mit über 100 km/h fegt eine Windhose über Obermoos bei Friedberg. In einer Minute richtet sie verheerenden Schaden an. Augenzeugen, Feuerwehr und Wetterexperte berichten.

Am Tag danach stehen die Bewohner der kleinen Siedlung Obermoos beim Friedberger Ortsteil Derching noch immer unter Schock. "Nur eine Minute hat der Sturm gedauert", berichtet ein Mann, der versucht, Ordnung zu schaffen. Doch diese Minute reichte einer Windhose mit vermutlich über 100 Stundenkilometern, um Bäume zu zersplittern und Dutzende Meter weit zu schleudern, ein Haus abzudecken - und beinahe eine Frau zu töten. Wie ging das vor sich?

