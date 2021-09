Ist Wahlkampf für junge Leute zu unsexy?

Plus Sie hängen Plakate auf, ziehen von Tür zu Tür - und müssen sich beschimpfen lassen. Wahlhelferinnen und -helfer aus Aichach-Friedberg erzählen von ihrem Job.

Finja Kober ist in der SPD und erlebt ihren ersten Wahlkampf im Landkreis. „Ich finde es total schön“, sagt sie begeistert, alle Mitglieder seien sehr motiviert, sie genießt das Gemeinschaftsgefühl. „Die Arbeit mit den verschiedenen Leuten aus unserem Bundestags-Wahlkreis macht mir total Spaß", sagt die 17-Jährige, die im Team von Heike Heubach ist.