Jugendzentren nach der Krise: Viel Arbeit auch im Lockdown

Plus Es geht weiter: Jugendtreffs dürfen seit Mitte Juni wieder öffnen und haben schon wieder viele Pläne. Dabei haben sie in der Pandemie einiges geleistet.

Schule fand nur online statt, und auch die Freunde konnte man ausschließlich über Videoanrufe sehen: Die Corona-Pandemie war ein einschneidendes Erlebnis für viele Jugendliche und junge Menschen. Die Jugendzentren mussten währenddessen schließen. Seit etwa Mitte Juni sind sie wieder offen. Was jetzt los ist.