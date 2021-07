Junge Frau aus dem Landkreis spendet ihre Haare für Perücken

Plus K!ar.Texterin Claudia Egger erzählt, wie eine junge Frau sich entschieden hat, ihre Haare zu spenden und daraus dann Perücken werden, die anderen viel bedeuten.

Vielen Menschen stand im Lockdown der Sinn nach einer Typveränderung. Nachdem die Friseure nicht öffnen durften, hat das bei einigen zu kreativen und kuriosen Haar-Experimenten geführt.