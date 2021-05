Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Kein einfaches Spiel: Laienensembles im Landkreis dürfen wieder proben

Nach knapp sieben Monaten Pause dürfen Amateurmusiker in Bayern ab dem 21. Mai wieder proben. Die Voraussetzungen stellen die Vereine in Aichach-Friedberg vor Herausforderungen.

Plus Kapellen, Chöre und Theatervereine dürfen in Aichach-Friedberg wieder proben. Doch für die Umsetzung der Lockerungen hagelt es im Wittelsbacher Land Kritik.

Von Nikolai Röhrich

Im Wittelsbacher Land darf wieder gemeinsam musiziert, gespielt und gesungen werden. Nach der Ankündigung des bayerischen Kabinetts am 10. Mai können ab sofort Laien- und Amateurensembles in Kapellen, Theatervereinen und Chören wieder gemeinsam in Präsenz proben – allerdings nur bei einer stabilen Inzidenz unter 100, in begrenzter Zahl und - dies allerdings abhängig von der Inzidenz - unter Vorlage eines negativen Testergebnisses. Dabei war es kein weiter Weg vom Jubel über die wiedergewonnene Gemeinschaft zum Unverständnis über die dabei geltenden Hygienevorschriften.

Themen folgen